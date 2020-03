«Aiuteremo Padova e l'Italia a vincere»: la promessa della delegazione cinese della Croce Rossa

Un aiuto da dove tutto è iniziato: da qualche giorno una delegazione di medici della Croce Rossa cinese (accompagnata da rappresentanti del governo) sta lavorando a stretto contatto con tutto il personale dell'Azienda Ospedaliera di Padova nella lotta al Coronavirus.

Delegazione

L'azienda ospedaliera di Padova ha organizzato una conferenza stampa in streaming per fare il punto sulla situazione. A prendere per primo la parola è stato Luciano Flor, direttore generale dell'Azienda Ospedaliera di Padova: «Desidero dare il benvenuto alla delegazione cinese, spero che possano darci una mano. Siamo in una situazione molto seria, è giusto che si dicano le cose come stanno, e c'è sempre bisogno di insegnamenti e consigli». A dare un'importante iniezione di fiducia ci ha pensato la delegazione cinese, che ha portato la propria esperienza: «In questi giorni a Padova abbiamo capito la situazione, apprezzando molto le misure di prevenzione prese e l'ottimo lavoro che sta svolgendo il personale ospedaliero. Siamo fiduciosi che si possa uscire da questa situazione molto presto, noi siamo qui per aiutare il popolo italiano a combattere e sconfiggere il virus. In Cina i casi di contagio sono ormai prossimi allo zero, quindi è una battaglia che si può vincere e noi faremo il massimo perché Padova e l'Italia vinca questa lotta».