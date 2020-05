Dimessa dopo 39 giorni di lotta: la bisnonna Bruna, 95 anni, ha sconfitto il Coronavirus

Alza le dita delle mano destra, in segno di vittoria. Perché è guarita. Ed è stata dimessa: dopo 39 giorni di ricovero nel Covid Hospital di Schiavonia, Bruna Toniolo Dominici, 95 anni, mamma di quattro figli, nonna e bisnonna, ha fatto ritorno lunedì 4 aprile all’ora di pranzo nella sua casa di Este.

Nonna Bruna

Infermiera in gioventù, era entrata in ospedale con diagnosi Coronavirus il 27 marzo scorso. Bruna per quasi un mese e mezzo è stata sottoposta a cure da parte delle équipe di Medicina, Neurologia, Geriatria, Cardiologia, in uno sforzo corale condiviso con colleghi di Cittadella e Camposampiero, giunti in queste settimane a Schiavonia a dare man forte nel contrasto al Covid-19. La figlia Rita Dominici rivolge con sentita commozione «un enorme, sentito, autentico grazie: sarò sempre grata alla dottoressa Lucy Leone e a tutti i suoi colleghi e collaboratori per aver dato a mia mamma una seconda vita». Commenta Domenico Scibetta, direttore generale dell'Ulss 6 Euganea: «Entrata in ospedale alla fine di marzo, la signora Bruna ha superato brillantemente il coronavirus grazie alle cure dei nostri sanitari. A dimostrazione che, seppur dopo lungo periodo ricovero, si può guarire dal Covid-19 anche in età avanzata. La nostra Azienda sociosanitaria è entrata oggi nella Fase 2 e ci auguriamo che la storia a lieto fine di questa mamma, nonna e bisnonna, sia di buon auspicio». Un indirizzo di stima e affetto al personale sanitario è giunto anche dal sindaco del Comune di Este, Roberta Gallana, dove bisnonna Bruna risiede: «La città di Este ringrazia medici, infermieri, operatori per lo straordinario lavoro che stanno svolgendo con grande professionalità e amore».