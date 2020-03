«Per un nuovo inizio dopo la tempesta»: nel reparto di Chirurgia spunta "l'albero della vita"

Si chiama Roberta. È una dipendente dell'Ulss 6 Euganea. E ha voluto dare un vero tocco di colore al reparto di Chirurgia dell'Ospedale di Schiavonia, disegnando quello che ha ribattezzato "l'albero della vita". Motivo? «Per un nuovo inizio dopo la tempesta».

Il messaggio

E Roberta, la tempesta, la conosce bene avendo conosciuto in prima persona la malattia: «Anni fa sono stata dall'altra parte...». Ecco perché ha deciso di prendere in mano pennelli, tempere e colori ad acqua e di iniziare a disegnare piante che crescono, fiori che sbocciano, e natura che si schiude con energia al nuovo giorno. In una parola: vita. Come spiega la stessa Roberta: «Disegno tutto ciò che emana colore e leggerezza, un paziente guardandoli deve dimenticare per un attimo le sue sofferenze e non prendere mai la speranza». Un messaggio che Domenico Scibetta, direttore generale dell'Ulss 6 Euganea, ha voluto condividere sulla propria pagina Facebook aggiungendo un proprio ringraziamento «a Roberta e a tutte le persone della nostra Ulss 6 Euganea, belle come te».

