Coronavirus, tutte le nuove disposizioni dell'Università di Padova valide fino al 3 aprile

«Sospensione della frequenza in presenza di tutte le attività didattiche e curriculari fino al 3 aprile 2020, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento delle attività formative a distanza». Con una lettera Rosario Rizzuto, rettore dell'Università di Padova, certifica ulteriormente quanto deciso dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020.

Le dispozioni

Prosegue la lettera: «Sono esclusi dalla sospensione i corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Non sono, invece, sospese le attività di ricerca e le attività tecniche ed amministrative. In particolare, si evidenzia che il Dpcm non ha previsto la sospensione delle attività lavorative e che sono possibili gli spostamenti motivati da esigenze lavorative. Di conseguenza risulta possibile raggiungere la sede di lavoro indipendentemente dalla zona di provenienza: al fine di comprovare la necessità di spostamento per esigenze lavorative si invita a muoversi muniti del tesserino di riconoscimento universitario. Pur non risultando necessaria, su richiesta verrà fornita una attestazione riportante la sede di lavoro da parte della struttura di appartenenza o degli uffici del personale».

Servizi garantiti

«L’Ateneo in questa difficile situazione, intende: espandere ulteriormente il lavoro agile, compatibilmente con le esigenze di servizio;

favorire l’utilizzo di periodi di ferie, cogliendo la raccomandazione del Dpcm 8 marzo 2020; potenziare ulteriormente l’uso degli strumenti telematici per tutte le attività compatibili; limitare a situazioni di necessità la fruizione dei servizi da parte del pubblico. A tal fine saranno emanate specifiche circolari. Devono essere, tuttavia, garantiti i servizi che assicurano il funzionamento delle attività di didattica a distanza secondo le modalità già comunicate (lezioni, esami e lauree). A tal fine, considerata l’estensione temporale delle misure restrittive, tutti i docenti dell’Ateneo devono procedere a svolgere tutte le attività didattiche in modalità telematica, affinché il percorso didattico degli studenti non ne abbia nocumento»

Le indicazioni

«Le indicazioni per le principali attività di Ateneo sono le seguenti:

Le attività didattiche (lezioni, esami di profitto e di laurea) si svolgono esclusivamente per via telematica. Le commissioni di esame si riuniscono in presenza nelle sedi di Ateneo;

Le attività di ricerca, tecniche e amministrative proseguono in presenza nelle strutture di Ateneo. Tutte le strutture di Ateneo, comprese le biblioteche, restano aperte agli utenti autorizzati. Sono autorizzati i tirocini di tesi e gli stage esterni, ove ammessi dall’ente ricevente

Le riunioni degli organi collegiali si svolgono esclusivamente per via telematica;

Aule studio e musei sono chiusi;

Tutti gli eventi aperti al pubblico sono sospesi.

In un momento così difficile per il Paese, ringrazio tutta la comunità accademica per l’impegno e la passione con i quali sta rispondendo all’emergenza, a beneficio dei nostri studenti e della nostra comunità».

I dettagli operativi

In una seconda comunicazione, poi, l'Università di Padova fornisce ulteriori dettagli operativi validi fino al 3 aprile che elenchiamo di seguito: