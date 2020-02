Università, inizio dei corsi prorogato al 9 marzo: chiuse anche biblioteche e aula studio

«In attesa di indicazioni da parte delle autorità competenti, l'inizio dei corsi semestrali è rinviato al 9 marzo; i corsi trimestrali invece riprenderanno il 2 marzo in modalità telematica. Esami e lauree verranno riprogrammati o eseguiti in modalità telematica; le attività di ricerca sono regolari e i servizi amministrativi aperti al pubblico. Le aule studio rimangono per il momento ancora chiuse al pubblico. I servizi bibliotecari sono disponibili on line»: così l'Università di Padova comunica le disposizioni per la prossima settimana.

La lettera

Di seguito la lettera del Rettore indirizzata alle studentesse e agli studenti: "Care studentesse e cari studenti, Vi comunico che al momento non è noto se le ordinanze del Ministro della Salute e del Presidente della Regione Veneto che hanno sospeso le attività didattiche delle università fino al 2 marzo 2020 verranno reiterate, sospese o modificate. Di conseguenza l’Ateneo riprenderà le attività didattiche con soluzioni organizzative e telematiche che evitino il movimento dei grandi numeri della popolazione studentesca. Le normali attività didattiche riprenderanno non appena possibile, e resteranno comunque attive le modalità telematiche definite in questa comunicazione.

Lezioni. Le lezioni dei corsi semestrali riprenderanno dal giorno lunedì 9 marzo. Le lezioni dei corsi trimestrali e dei percorsi formativi per gli insegnanti, riprenderanno ove possibile da lunedì 2 marzo, esclusivamente con modalità telematica. L’accesso ai corsi per via telematica avverrà tramite la piattaforma Moodle di Ateneo, all’indirizzo https://www.unipd.it/elearning oppure direttamente al Moodle dell’insegnamento.

oppure direttamente al Moodle dell’insegnamento. Esami. Gli esami che sono stati sospesi nel periodo di interruzione (dal 24 febbraio al 29 febbraio) verranno recuperati al più presto. Nella settimana dal 2 al 7 marzo gli esami potranno essere effettuati con modalità a distanza o in presenza. Le informazioni operative relative a ciascun esame verranno fornite via mail attraverso la piattaforma di Ateneo Uniweb, con comunicazione che perverrà agli iscritti alle liste d’esame.

Lauree. Le prove finali programmate nella settimana dal 2 al 7 marzo verranno riprogrammate o effettuate tramite modalità telematica. Nel caso di prove finali telematiche la consegna dei diplomi verrà calendarizzata in data successiva, fermo restando che la data di laurea sarà quella della discussione. Per ogni seduta di laurea verranno fornite istruzioni dalle segreterie delle strutture didattiche. Le prove finali sospese la scorsa settimana verranno riprogrammate a cura delle strutture didattiche in tempi il più brevi possibili.

Gli aggiornamenti, compresa la comunicazione dell’inizio delle attività didattiche in presenza, verranno comunicati attraverso questa pagina costantemente aggiornata. Il Rettore, prof. Rosario Rizzuto. Padova, 28 febbraio 2020"