Lando e Despar "unite" per la Protezione Civile: donate 2.000 colombe pasquali

Sono state donate un totale di 2.000 colombe alla Protezione civile provinciale di Padova: di cui mille dal gruppo della grande distribuzione alimentare Aspiag Service - concessionaria del marchio Despar per il Triveneto e l’Emilia Romagna - e altre mille dal gruppo Lando.

Colombe

Le colombe sono già state recapitate nella sede del gruppo provinciale di Protezione civile di via Cave. Afferma Fabio Bui, presidente della Provincia di Padova: «È un gesto molto apprezzato perché i nostri volontari sono in prima linea per aiutare le persone in difficoltà e i Comuni nella distribuzione di mascherine e altre necessità. Ringrazio Despar e Lando, da sempre molto sensibili alla nostra comunità e colgo l’occasione per ringraziare anche tutti i dipendenti di tutti i supermercati che stanno assicurando il servizio e la spesa alimentare». Aggiunge Vincenzo Gottardo, vicepresidente e consigliere provinciale con delega alla protezione civile: «Stiamo distribuendo il gradito regalo a tutti i volontari impegnati e anche ai gruppi comunali ringrazio davvero per la sensibilità sia Aspiag-Despar che Lando. E ringrazio anche tutti i nostri volontari che con grande spirito di abnegazione e con amore per il prossimo hanno davvero garantito aiuto e solidarietà a chi è in difficoltà».