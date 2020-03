Coronavirus, Ennio Doris dona al Veneto 5 milioni di euro: a svelarlo Luca Zaia

«Voglio ringraziare una persona che ama il Veneto»: nel corso del punto stampa di venerdì 20 marzo - e prima di parlare della nuova ordinanza restrittiva - il Governatore Luca Zaia ha voluto ringraziare un imprenditore padovano, autore di una generosissima donazione.

Ennio Doris

Si tratta di Ennio Doris, banchiere di Tombolo fondatore di Mediolanum, che come spiega Zaia «mi ha chiamato per chiedermi di cosa avevamo bisogno per fronteggiare il Coronavirus, e ieri ha versato 5 milioni di euro per aiutarci a vincere questa battaglia. Lui non voleva che questa donazione venisse sponsorizzata, ma l'ho voluto fare perché sono sicuro che con il suo gesto farà da apripista ad altri imprenditori veneti»