Coronavirus, l'Ordine dei commercialisti di Padova dona 20mila euro a Ospedale e Università

Tra le numerose iniziative di solidarietà e sostegno all’attività di medici, infermieri, ausiliari e volontari nell’emergenza Covid, alcuni Ordini dei commercialisti del Veneto hanno donato 85mila euro a favore di istituzioni sanitarie ed enti di assistenza e ricerca.

Padova

Un gesto di sincera gratitudine e di riconoscenza è arrivato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova, che ha donato: 6mila euro al laboratorio dell’Azienda ospedaliera universitaria di Padova per le analisi in urgenza ed emergenza; 6mila per l’assistenza del paziente critico affetto da Covid; 6mila per l’acquisto di kit diagnostici d'avanguardia per lo screening degli operatori sanitari e 2mila euro all’Università di Padova per sostenere la ricerca Covid-19.

Treviso

L’Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso, tramite la propria associazione, ha donato all’Ospedale di Treviso una poltrona “Sara Combilizer” per la movimentazione precoce di pazienti con problematiche polmonari e respiratorie Covid-19 del valore di 15 mila euro.

Verona

Un altro segno di sincera gratitudine agli operatori sanitari è arrivato da parte dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona che 15 mila euro al “Comitato Verona Vince” costituito da professionisti veronesi per la raccolta di fondi necessari all’acquisto di presidi ed attrezzature sanitarie (mascherine, tute, altre protezioni), un aiuto concreto alla comunità per essere “Utili al Paese” anche nelle emergenze.

Vicenza

A Vicenza, infine, l’Ordine del capoluogo berico ha donato 20 mila euro alla Fondazione Ospedale San Bortolo di Vicenza; 10 mila euro alla Azienda Ulss 7 Pedemontana per l'ospedale Di Santorso Covid-19 e 5 mila euro alla Croce Rossa Italiana Comitato di Vicenza, per sostenere in maniera tangibile l’impegno dei molti operatori, non solo sanitari, in prima linea per far fronte alle cure delle molte persone contagiate.

