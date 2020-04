Baessato dona 100 colombe artigianali all'Ospedale di Padova

Dolci speciali per donne e uomini speciali: Baessato Padova ha deciso di donare 100 colombe artigianali - realizzate dallo chef Claudio Nastasi - all’Ospedale di Padova.

Colombe

Un modo per testimoniare vicinanza ai medici e a tutto il personale sanitario, impegnati in prima linea nella battaglia contro l’epidemia. Sottolinea Mirko Sanna, amministratore del gruppo H222. «Quest’anno la Pasqua avrà per tutti un sapore diverso. Abbiamo pensato di fare un piccolo gesto per ringraziare gli eroi che ogni giorno sono impegnati in corsia a curare e aiutare chi combatte contro il Covid e altre patologie. Vogliamo dirvi semplicemente grazie e con questa colomba dimostrare la nostra riconoscenza e strappare un sorriso».