Più forti del Coronavirus: già 1.500 laureati online all'Università di Padova

È vero, magari si perderà la goliardica magia del post-proclamazione, tra canti, papiri e scherzi vari. Ma l'emozione è la stessa: sono già 1.510 gli studenti dell'Università di Padova che hanno "sconfitto il Coronavirus" riuscendo a laurearsi online.

I dati

A darne notizia è lo stesso ateneo patavino, di cui avevamo già fornito alcuni dati importanti per quanto riguarda lo "smart studying" attivato per far fronte all'emergenza. E alle 202 sedute di laurea telematiche si vanno anche aggiungere gli esami, svolti in modalità online da ben 7.916 studenti.