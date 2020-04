«Dateci un futuro!»: il video-appello di parrucchieri ed estetisti

«Dateci un futuro!»: è questo l’appello raccolto dal video girato dagli acconciatori ed estetisti di Confartigianato Imprese Padova, che ritengono incomprensibile e inaccettabile la decisione del Governo di rinviare al primo giugno la riapertura dei loro saloni.

Perdite

L’Ufficio studi di Confartigianato Imprese Padova ha stimato che, durante il lockdown, i 2.236 saloni di acconciatura ed estetica che operano nella nostra provincia stanno perdendo oltre 16 milioni e 400mila euro. Afferma Ennio Mazzon, Presidente del Sistema di Categoria Acconciatura ed Estetica di Confartigianato Imprese Padova: «Non è più sostenibile questa situazione. Le nostre imprese occupano oltre 4.500 addetti. Come possiamo pensare di riprendere senza subire gravissime conseguenze? Servono alcune misure fondamentali e urgenti: avremo bisogno di deroghe per permettere di aprire i nostri saloni anche nel fine settimana, dal momento che dovremo procedere con aperture contingentate. È poi indispensabile un incremento deciso dei bonus che tenga conto delle gravi conseguenze che subiscono gli operatori del settore. Molti di noi, nonostante abbiano inoltrato la richiesta dei 600 euro, non hanno ancora visto un euro».