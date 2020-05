Fase 2 anche per i mezzi pubblici: il vademecum di Busitalia Veneto per un "viaggio responsabile"

«La collaborazione consapevole di ogni passeggero, attraverso il rispetto delle norme di salute pubblica e delle nuove regole per usare i servizi di trasporto pubblico, è fondamentale per garantire un viaggio in sicurezza per i viaggiatori e per il personale»: con questa motivazione Busitalia Veneto ha diffuso sei semplici regole per "Il tuo viaggio responsabile".

"Il tuo viaggio responsabile"

Ecco le sei regole del vademecum:

Misure straordinarie

Busitalia Veneto, inoltre, aggiunge che per affrontare l’emergenza sanitaria ha adottato «misure straordinarie a garanzia della sicurezza dei passeggeri e del personale: ogni giorno personale addetto con disinfettanti di “presidio medico sanitario” effettua su ogni mezzo in servizio interventi di sanificazione ed igienizzazione su tutte le superfici esposte (es. sedili, volante, cabina di guida, mancorrenti, validatori) e nei locali aziendali (es. biglietterie, locali adibiti alla sosta del personale viaggiante, sale di controllo), abbiamo installato a bordo di ogni mezzo dispenser con gel igienizzante per le mani, abbiamo fornito tutti i mezzi e ed i locali aziendali di un kit aggiuntivo di soccorso con prodotti specifici utilizzabili in caso di necessità (guanti monouso, mascherina e gel disinfettante), abbiamo realizzato specifica segnaletica per informare sulle nuove norme di utilizzo dei servizi e richiamare le norme di igiene e sicurezza emanate dalle Autorità e aggiorniamo costantemente il personale sulle indicazioni relative all’emergenza COVID-19 e le novità introdotte».

Orari

Gli orari attualmente in vigore per tram e bus urbani ed extraurbani sono disponibili a questo link e a questo link.