"Il tuo specialista risponde": dottori dello Iov in diretta Facebook per chiarire ogni vostro dubbio

Un nuovo servizio che assume un'importanza doppia alla luce del periodo: lo Iov - Istituto Oncologico Veneto presenta "Il tuo specialista risponde".

"Il tuo specialista risponde"

Come spiega Giorgio Roberti, direttore generale dello Iov - Istituto Oncologico Veneto, l'iniziativa "Il tuo specialista risponde" «è rivolta alla cittadinanza e inizierà venerdì 8 maggio alle ore 12: ogni venerdì uno specialista sarà a disposizione in diretta sulla nostra pagina Facebook per rispondere alle vostre domande, che potrete porre via mail a comunicazione.marketing@iov.veneto.it o direttamente nel corso dello streaming inserendole tra i commenti, ma anche per chiarire dubbi e parlare delle ultime novità in fatto di prevenzione, cura e ricerca. Abbiamo già definito le prime dirette: partiamo venerdì 8 maggio con la dottoressa Saveria Tropea che parlerà di melanomi, poi venerdì 15 marco sarà la volta del dottor Maruzzo che parlerà dei tumori del tratto urogenitale, quindi venerdì 22 toccherà alla dottoressa Caumo che parlerà di radiologia senologica e tumori alla mammella, venerdì 29 alla dottoressa Nardi che parlerà di dietetica e alimentazione e venerdì 5 giugno sarà la volta del dottor Russano che ci parlerà di melanomi e sarcomi»

I dati

Maria Giuseppina Bonavina, direttore sanitario dello Iov - Istituto Oncologico Veneto, chiude dando dei dati su questo inizio di "Fase 2": «Negli ultimi tre giorni abbiamo effettuato 4.500 prestazioni: per quanto riguarda le chemioterapie abbiamo trattato circa 210 pazienti al giorno, mentre per la radioterapia abbiamo effettuato circa 240 prestazioni al giorno che salgono a 450 sia per la radiologia tradizionale che per quella senologica».

Il programma

Nel dettaglio il programma dei primi cinque appuntamenti: