Comune di Padova, riaprono gli uffici Anagrafe, Stato Civile e Decentramento

Riaprono gli uffici Anagrafe, Stato Civile e Decentramento del Comune di Padova, con orari ampliati e distribuzione sul territorio, nella massima attenzione per la sicurezza di dipendenti e cittadini.

Riapertura

Da lunedì 11 maggio sono previsti nuovi orari per i servizi centrali e decentrati: con i nuovi orari aumenta complessivamente l'orario settimanale di apertura al pubblico rispetto a prima del lockdown, passando da 97 ore e 15 minuti complessivi a 102 ore e 45 minuti complessivi. Sottolinea l'assessora Francesca Benciolini: «I nuovi orari estesi consentono una fruizione più diluita. Molte procedure si potranno comunque completare online, senza bisogno di essere fisicamente presenti negli uffici. Altri uffici invece saranno accessibili su appuntamento. Tutto questo con l'obiettivo di evitare code e quindi assembramenti, in particolare nelle sale d'aspetto, che comunque sono state allestite in modo da garantire le distanze di sicurezza tra gli utenti».

Sicurezza

Gli uffici e gli sportelli sono stati organizzati per garantire la massima sicurezza, con distanze di sicurezza sia tra dipendenti che tra dipendenti e cittadini. Le barriere in plexigas erano già state installate e oltre a queste sono stati preparati dei tavoli che consentono di scambiare documenti cartacei restando a distanza. L'accesso alle sale d'aspetto è contingentato e non può avvenire prima di 15 minuti dall'orario di appuntamento. Gli sportelli sono dedicati a specifici atti, all'ingresso è possibile ritirare il numero. Un operatore consentirà l'accesso in relazione alla capienza della sala. Alcuni servizi sono esclusivamente on line (cambio di indirizzo, cambi di residenza da altri comuni o dall'estero, iscrizione all'anagrafe temporanea), altri su appuntamento in cui viene fatta pre istruttoria telefonicamente per rendere più snello il procedimento. Per recarsi agli uffici è necessario essere muniti di dispositivi di protezione. Conclude Francesca Benciolini: «Abbiamo adottato tutte le misure per garantire la sicurezza sia dei dipendenti che dei cittadini che si rivolgono ai servizi comunali. La riapertura degli uffici è un passaggio importante, che oltre a dare risposte a bisogni concreti rappresenta significativamente la vicinanza tra Amministrazione e cittadinanza. Anche per questo abbiamo riaperto anche i servizi decentrati nei quartieri, per garantire il presidio del territorio».

I nuovi orari

Di seguito i nuovi orari di ogni singolo ufficio e i servizi effettuati: