Il Coronavirus non ferma la scuola: Lozzo Atestino offre Formazione a distanza

Il dirigente scolastico dell' Istituto Comprensivo di Lozzo Atestino, Alfonso D'Ambrosio, in piena zona rossa del Veneto, ha deciso di offrire un implemento dell'offerta formativa, dal lunedì al venerdì in diretta online dalle 10 alle 12 proponendo dibattiti, riflessioni tematiche, letture con scrittori, proposte teatrali per tutti i suoi studenti e aprendosi a gemellaggi giornalieri con altre scuole.

I temi

Martedì 3 marzo alle ore 10 sarà il turno di Luca Vullo, che in veste di attore, formatore specializzato ed esperto di comunicazione, farà un incontro con i bambini delle scuole di Codogno e Castelfranco Emilia, dove parlerà di Intelligenza emotiva e comunicazione non verbale. Temi importanti in questo momento storico dove è necessario interpretare e conoscere bene le nostre emozioni e il nostro corpo. Insieme a lui ci sarà Serafina Dangelico la docente di scuola primaria dell'Istituto comprensivo G. Guinizelli. Si tratta di un progetto innovativo che cerca di colmare i vuoti scolastici dovuti alle restrizioni ministeriali per il coronavirus, sfruttando la rete per offrire ai bambini oltre alle lezioni individuali, un servizio più ampio e completo con un filo comune. Grazie al sostegno di Tuttoscuola, la tecnologia permette dunque il proseguimento delle lezioni e della solidarietà umana e formativa.

I formatori

Hanno già partecipato al progetto il Ministro all'Istruzione Lucia Azzolina e la scuola di robotica di Genova e tanti altri professionisti sensibili alla causa daranno il proprio contributo. In collegamento in diretta saranno presenti i docenti delle 3 scuole indicate e alcuni giornalisti. Una nuova importante esperienza per Luca Vullo, già ospite a Lozzo Atestino nel 2019, dove presentò con successo i suoi spettacoli “La voce del corpo” e “Io al posto tuo” coinvolgendo scuola e comunità. Questa volta tornerà virtualmente per confermare la sua passione per la formazione e la sua sensibilità per il sociale. Vullo collabora da tempo con scuole e università nazionali ed internazionali e dal 2020e cura alcuni laboratori formativi permanenti Mind4children spin-off dell’Università di Padova, sulla comunicazione verbale e non verbale nell’insegnamento. Il progetto vanta la direzione scientifica della Prof. ssa Daniela Lucangeli, con la quale sta scrivendo il suo prossimo libro che sarà pubblicato dalla Erickson.