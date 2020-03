Effetto Coronavirus, Google chiude "definitivamente" i ristoranti padovani

Google My Business ha chiuso tutti gli esercizi di Padova. Digitando sul motore di ricerca infatti, per ogni locale o ristorante della città e della provincia appare la voce “chiuso definitivamente”.

I ristoratori più solerti oltre ad aver fatto partire un tam tam sui social hanno immediatamente scritto una mail al personale di Google Italia per far correggere la dicitura. Resta che per tutti coloro che non se ne sono accorti e che non hanno mandato la mail su Google My Business l’esercizio appare chiuso davvero.

A lanciare l'allarme sui social è stato Federico "Chicco" Contin, titolare dell'Osteria San Leonardo e patron dei Navigli, manifestazione che avrebbe dovuto partire a breve, mentre invece l'emergenza Coronavirus ha fermato quella come tutte le altre manifestazioni. Rimandate a data da destinarsi.

L'allarme lanciato su Fb ha di fatto innescato la reazione di molti ristoratori che hanno subito scritto in modo da far rimuovere quella dicitura. Moti hanno anche però ironizzato sul fatto che Google ha solo previsto ciò che potrebbe essere: «Se stiamo chiusi mesi - ha commentato più di qualcuno - è quella la fine che ci aspetta».

