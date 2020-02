Coronavirus, c'è un contagiato a Vigodarzere. É uno degli infettati a Dolo

A Vigodarzere una persona è risultata positiva al tampone per rilevare il Coronavirus e, con i familiari conviventi, si trova in isolamento domiciliare. É un membro dello staff medico dell'ospedale di Dolo, nonché una delle tre persone che già nei giorni scorsi erano state dichiarate contagiate.

La persona contagiata

Si tratta dunque di una notizia nuova per metà: da sabato si sapeva che tre persone fra medici e infermieri del nosocomio veneziano erano risultati positivi al primo tampone di controllo per il Coronavirus, con tutta proabilità infettate dal paziente giunto da Mirano. Oggi il sindaco di Vigodarzere Adolfo Zordan ha comunicato che uno dei tre è un cittadino residente nel comune dell'hinterland. La persona si trova nella sua abitazione in isolamento, così come i suoi conviventi. Ogni giorno il personale sanitario qualificato li raggiunge per tutti i controlli del caso e al momento la situazione non desta allarme.

Il sindaco

«La fonte del contagio è già nota e per questo al momento non sono giunte restrizioni particolari per il nostro Comune, eccetto quelle cautelative emesse dal Minister della salute» ha fatto sapere il primo cittadino «Invitiamo tutta la cittadinanza alla massima calma. La situazione è monitorata costantemente: gli enti competenti aggiornano minuto per minuto l'amministrazione».

