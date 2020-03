Coronavirus, Marcato: «Estensione gratuita dei giga a disposizione per cittadini e imprese»

«Chiedo un vostro intervento per richiedere a tutti gli operatori di telecomunicazione che operano sul territorio nazionale di aumentare le loro offerte di traffico dati Internet (sia fisse che mobili, wireless, satellitare o altro) in termini di giga disponibili, secondo la capacità delle reti, all’interno dei piani tariffari sottoscritti con gli utenti, mantenendo tuttavia invariato il costo a carico delle famiglie e delle imprese». Questa la richiesta che Roberto Marcato, assessore allo sviluppo economico ed energia della Regione del Veneto, ha formalizzato giovedì 26 marzo al Governo indirizzando una lettera al ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli e al ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano che ha come oggetto “Richiesta estensione gratuita per cittadini ed imprese delle connessioni Internet”.

«Una richiesta che ritengo doverosa e civica allo scopo di fornire un concreto sostegno alle famiglie ed all’economia per far fronte a questo difficile momento » sottolinea l’assessore, che nella lettera puntualizza che la richiesta è data dalla condizione di emergenza tanto quanto dalla consapevolezza a tutti i livelli istituzionali dell’enorme ritardo accumulato nella realizzazione della rete nazionale per la banda ultralarga. «Le attuali proposte rese disponibili dagli operatori e rilevabili sul Sito Solidarietà Digitale sono certamente lodevoli ma, ritengo, non ancora sufficienti» sottolinea ulteriormente l’assessore, che conclude la lettera al ministro dello sviluppo economico e al ministro per l’innovazione tecnologica e digitalizzazione chiedendo un forte impegno del Governo per richiedere l’estensione gratuita per cittadini e imprese delle connessioni internet in tutta Italia.