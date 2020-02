Ischia "vietata" ai veneti

I sindaci dei sei comuni dell’isola di Ischia hanno firmato un’ordinanza che prevede il divieto di sbarco per i residenti in Lombardia e in Veneto, per i cittadini cinesi provenienti dalle aree dell’epidemia e per chi vi abbia soggiornato negli ultimi quattordici giorni.

Isola

I sei primi cittadini sono consapevoli dell’elevato volume di arrivi di turisti sull’isola, anche nel periodo invernale. Disponendo però di un solo ospedale e considerando la difficoltà dei collegamenti, preferiscono limitare i rischi. L’ordinanza sarà in vigore fino al 9 marzo anche se non è così chiaro come riusciranno a farla rispettare viste le modalità di imbarco dai diversi porti, per l'isola, che non prevedono controlli o filtri.