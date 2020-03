Si illumina il cielo di Vo' grazie alle "Lanterne della Speranza": l'iniziativa dei residenti

Se serviranno per festeggiare la notizia del termine dell'isolamento non è ancora dato saperlo. Ma l'auspicio è ovviamente quello. Anzi, la "speranza".

Lanterne della Speranza

L'iniziativa, infatti, si chiama "Lanterne della Speranza": è stata proposta su diversi canali Facebook da Erik Granzon e Giorgio Paolo Carpanese, due abitanti di Vo', e prevede per le ore 20 di sabato 7 marzo il lancio simultaneo di centinaia di lanterne cinesi per «dimostrare la nostra voglia di libertà ed il nostro desiderio di veder volare via questo maledetto virus che si è insediato inspiegabilmente nel nostro territorio, dimostrando a tutti e agli altri paesi circostanti che siamo ancora vitali e desiderosi di riprendere la nostra vita quotidiana». Con tanto di intento solidal: le lanterne, infatti, possono essere acquistate al costo di 3 euro l'una e l'intero ricavato della vendita verrà poi devoluto in beneficenza all'ospedale pediatrico di Padova.