«Vi regaliamo le incubatrici per le uova di Damiano»: la storia dell'11enne padovano conquista il Web

«Poi incubale in una 24 Borotto automatica (è la marca più buona che conosco)»: tra le indicazioni di Damiano, 11enne di Villa del Conte che ha donato 25 uova feconde alla Protezione Civile, c'era anche questa. E l'azienda di Buttapietra (Verona) leader del settore non si è fatta pregare.

Prima incubatrice

La lettera del ragazzino padovano, pubblicata da Luca Zaia sul proprio profilo Facebook, ha rapidamente fatto il giro del Web venendo notata proprio dalla ditta veronese, che ha deciso di regalare a sua volta proprio l'incubatrice indicata da Damiano. E a darne notizia è stato lo stesso Governatore del Veneto:

Seconda incubatrice

Ma non è la sola: la River Systems Srl, azienda di Campodarsego che da più di 60 anni produce attrezzature zootecniche esclusivamente 100% made in Italy, ha infatti donato non solo un'altra incubatrice ma anche “alcuni accessori utili per l’allevamento dei pulcini dopo la nascita”, come sottolineato sempre da Luca Zaia:

