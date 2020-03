La musica ai tempi del Coronavirus: "Live in Quarantena", il regalo dei Man on the Moon

"Non è la band che meritavamo, ma quella di cui avevamo bisogno in questo momento". Prendiamo in prestito (storpiandola) la famosa frase di un film per omaggiare l'iniziativa dei "Men on the Moon", gruppo padovano dalle sonorità folk capace di registrare il "sold out" nei loro live nei locali di Padova e del Veneto.

"I will wait"

Una sensazione che non potranno provare ancora per un po' di tempo. Almeno di persona. Perché in realtà, come sottolineano loro sulla propria pagina Facebook, "Il Coronavirus ha bloccato tutto... Tranne la musica". Ecco, dunque, la loro versione di "I will wait" dei Mumford & Sons, coi membri della band che cantano e suonano ognuno dalla propria abitazione e che grazie ai prodigi della tecnologia si "fondono" per un'interpretazione casalinga che scalda il cuore. Aspettando di poterli rivedere e applaudirli dal vivo, cantando tutti insieme a squarciagola...