Coronavirus, Zaia: «Confermo le scuole chiuse, ma ho chiesto la riapertura di Vo'»

Scuole chiuse, ma non solo: durante il punto stampa tenutosi pochi minuti fa, il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha spiegato i provvedimenti per la prossima settimana in relazione all'emergenza Coronavirus.

Zaia

Spiega il Governatore Zaia: «Abbiamo avuti incontri che si protraggono da questa mattina, siamo nella direzione di una proposta che fa il Governo dopo aver consultato il comitato scientifico nazionale, quindi illustri esponenti dell'Istituto Superiore della Sanità che danno delle direttive. L'emergenza c'è, pur senza drammatizzare, ma è pur vero che non ci sono delle aperture, nel senso che ci troviamo ancora con la chiusura delle scuole o meglio sospensione, nel senso che le scuole resteranno in funzione ma senza gli studenti e dall'altra c'è tutta una serie di misure relative al contenimento del contagio relativamente a musei, cinema e grandi eventi fino all'8 marzo. Siamo in attesa del documento per capire le indicazioni precise, ma ho chiesto anche la riapertura della zona rossa visto e considerato che sembra anche passato il periodo canonico dell'incubazione»