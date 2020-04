«Attenzione al gioco d'azzardo online»: la ludopatia ai tempi del Coronavirus

«Con le chiusure imposte a causa del Coronavirus, il gioco d’azzardo si è spostato prepotentemente da sale da gioco, scommesse e bingo al gioco online, facilmente accessibile da casa. I giocatori abituali e quelli problematici - nonché i nuovi giocatori - trovano così la possibilità di giocare giorno e notte, 24 ore su 24, con il conseguente incremento del loro coinvolgimento»: a lanciare l'allerta è l'Ulss 6 Euganea.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Numero verde

La quele offre un aiuto concreto ai ludopatici: «Alla luce di questo, e tenendo conto delle limitazioni che modificano le abitudini delle persone, gli operatori dell’Ambulatorio per la Prevenzione Cura e Trattamento del Disturbo da Gioco d’Azzardo dell’Ulss 6 Euganea, propongono nuove forme di counseling e intervento erogabili on line. Chiamando il numero verde 800 629780 i giocatori e i loro familiari ricevono sostegno, counseling e, per chi lo richiede, un trattamento a distanza attraverso la mediazione video con gli psicologi e gli educatori del gruppo di lavoro».