L’Associazione bar cinesi di Padova dona alla Provincia dispositivi medici per l’emergenza Coronavirus

Il presidente dell’Associazione bar cinesi di Padova Fu Jianbin, ha donato alla Provincia di Padova dispositivi di pulizia e igiene e mascherine per l’emergenza Coronavirus per un valore di 7300 euro. Altro materiale è stato consegnato, sempre dalla stessa associazione, anche ai Comuni di Vigonza, Rubano, Saonara, Ponte San Nicolò.

«Un grande segnale di solidarietà»

«Ringrazio l’Associazione bar cinesi – ha detto il presidente Fabio Bui – per questa importante donazione. E’ un grande segnale di solidarietà che arriva dalla Comunità Cinese impegnata oltre misura per sostenere il popolo italiano per il superamento dell’emergenza Coronavirus, offrendo materiale e strumenti di protezione per i cittadini. Rivogo un sentito messaggio di riconoscenza per questo aiuto concreto e tempestivo, un grande segnale di unità perché solo assieme potremo superare questa emergenza».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per le necessità del territorio

«Insieme a tutti gli associati – ha detto il presidente Fu Jianbin – abbiamo raccolto i fondi per acquistare questi dispositivi. Abbiamo scelto di consegnare il materiale alla Provincia di Padova che ha evidenza delle necessità del territorio e potrà distribuirlo secondo le urgenze. Insieme possiamo vincere. Forza Italia!»

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La distribuzione

Il materiale sarà destinato innanzitutto a tutti gli operatori impegnati in prima linea per questa emergenza e a tutte le realtà che a livello provinciale hanno segnalato carenze di dispositivi.

Sostieni PadovaOggi Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di PadovaOggi ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Gallery