Emergenza Covid: mascherine di stoffa per ogni cittadino del comune di Albignasego

Le mascherine sono dispositivi che si è chiamati ad utilizzare ogni qualvolta si esce di casa: un accessorio ormai di uso quotidiano, diventato indispensabile. Per evitare l’utilizzo di dispositivi usa e getta, costosi e inquinanti se abbandonati nell’ambiente, il comune di Albignasego ha pensato di mettere a disposizione di tutti i cittadini delle mascherine in stoffa, sanificabili tramite lavaggio a 90 gradi e pertanto riutilizzabili più volte.

Ritiri scaglionati

«Le mascherine ci sono state fornite da tre aziende di Albignasego, che le hanno realizzate in tessuto» precisa il sindaco Filippo Giacinti «di diverse misure, adatte quindi ad essere indossate anche dai bambini». Grazie a una preziosa rete di volontari da mercoledì sono stati allestiti quattro punti di distribuzione in altrettanti edifici pubblici dislocati nel territorio di Albignasego (il municipio di via Milano e la sede decentrata di Sant’Agostino, la sede della Protezione civile e quella della Polizia locale), ai quali le persone accedono a ritirare le mascherine, dopo aver preso appuntamento telefonico chiamando in municipio oppure on line, attraverso il portale comunale. Gli appuntamenti scaglionati garantiscono la rapidità nel ritiro ed evitano il formarsi di code e assembramenti: oggi, primo giorno di distribuzione, le operazioni si sono svolte tutte regolarmente.

Borraccia in alluminio

«Ad ogni famiglia viene consegnata una mascherina per ogni componente che abbia più di due anni di età, bambini compresi dunque» precisa il sindaco Giacinti, «Ricordando che non sono presidi medico-chirurgici, ma sono barriere utili per evitare che le proprie gocce di saliva raggiungano le altre persone. Invitiamo quindi tutti a venirle a ritirare e al rispetto delle regole, confidando nel senso di responsabilità che, in questo momento di ripresa, non può mancare». Ai bambini e ai ragazzi sarà dedicata un’iniziativa ulteriore: in occasione della consegna delle mascherine, sarà distribuita ad ogni studente della scuola media una borraccia di alluminio, che l’amministrazione comunale aveva acquistato nell’ambito dell’iniziativa “Scuola libera dalla plastica” e che avrebbe dovuto essere consegnata nel mese di Aprile, in occasione della Festa dell’acqua. Le borracce per gli alunni della scuola primaria, invece, saranno consegnate da Acquevenete nel corso del prossimo anno scolastico. «I bambini più piccoli» conclude il sindaco, «che si sono impegnati assieme ai loro genitori in queste settimane difficili, riceveranno un libretto e un piccolo pensiero, dono dell’associazione di commercianti Vivà e della Pro loco».