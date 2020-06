Per "saltare" il Covid-19: tappa a Cittadella per il progetto "Mask to ride"

3mila chilometri, 50mila mascherine in dono per le associazioni che aiutano persone con disabilità e 2 furgoni con 6 persone d’equipaggio che gireranno per l'Italia da Nord a Sud: sono questi i numeri del progetto Mask to Ride, che nella mattinata di mercoledì 3 giugno ha fatto tappa a Cittadella.

Il progetto

Mask to (free) ride è un progetto ideato dall'associazione CROSSABILI by Mattia Cattapan di San Martino di Lupari, Alvaro Dal Farra - Manager del Team di freestyle Motocross DaBoot - e Nicola Barchet di Giesse Risarcimento Danni. Una “carovana” composta da due furgoni personalizzati percorrerà tutta l’Italia per consegnare dispositivi medici a strutture che necessitano di questo tipo di materiale. In piena sicurezza e nel rispetto delle recenti normative. Il tour durerà 12 giorni partendo da Belluno il 3 giugno per poi toccare Piemonte, Liguria, Toscana, Sicilia, Campania, Puglia, Abruzzo, Lazio, Umbria, Emilia Romagna, e rientrerà a Belluno sabato 13 giugno. Il team sarà composto da Nicola Barchet, presidente di Giesse Risarcimento Danni; Alvaro Dal Farra presidente del team DaBoot e Mattia Cattapan fondatore di Crossabili; due gruppi di piloti professionisti e semiprofessionisti che praticano motocross, quad e motoslitta freestyle; Christian Tasso, fotografo specializzato sul tema della disabilità nel mondo; Cristopher Breda, fotografo e videomaker e Angie Lanotte, ufficio stampa. In ogni regione si aggiungeranno alcuni testimonial legati al mondo sportivo e non, come Oscar De Pellegrin, campione paralimpico di tiro con l’arco, Luca Paiardi, Danilo Ragona, Laura Rampini, Maria Andrea Virgilio, Giovanni Vaccaro, Ifigenia Neri, Francesco Bettella, Francesca Porcellato, Marco D’Aniello, Grazia Turco, Gianni Romito e Francesco Tomaselli. “Mask to (free) Ride” - è un progetto che nasce con l’idea di creare un ponte di collegamento tra le regioni, che annulli le differenze durante il suo percorso. Un collegamento per recuperare quanto di meglio ci siamo lasciati alle spalle cioè l’incontro con l’altro, ma senza la frenesia, con un viaggio a velocità sostenibile. Con la consapevolezza di voler stare insieme usando la mascherina come unico filtro. Per Ri-partire. Per tornare in contatto con gli altri.

Il video

Di seguito il video riassuntivo della tappa di Cittadella:

