Medici cinesi ospiti dell'Università di Padova: l'incontro col Rettore a Palazzo Bo

Il rettore Rosario Rizzuto ha incontrato giovedì 19 marzo nella Sala da Pranzo di Palazzo del Bo la delegazione di medici cinesi arrivati in questi giorni a Padova per far fronte all'emergenza Coronavirus. Con lui Stefano Merigliano, presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia.

L'incontro

La delegazione, composta da medici di diverse aree tra cui la rianimazione e il pronto soccorso, oltre a rappresenti della Croce Rossa e Centro controllo malattie, ha espresso grande apprezzamento per le misure intraprese dal nostro Paese e per l'eccellente qualità della medicina padovana, portando diretta testimonianza di quanto siano necessarie le misure di distanziamento sociale, di monitoraggio e di quarantena per sconfiggere il coronavirus. Afferma il rettore Rizzuto: «Ringrazio questi medici per essere venuti personalmente a portare il loro contributo sulla recente esperienza che li ha visti protagonisti del primo focolaio mondiale di Covid-19, permettendoci così un confronto diretto sia dal punto di vista assistenziale sia da quello della ricerca. Ci hanno testimoniato che questo virus si può sconfiggere interrompendo il contagio attraverso il distanziamento sociale, l'identificazione delle persone infette e la messa in quarantena delle stesse. Sono orgoglioso di quanto si sta facendo nel nostro Paese,che ha messo in atto politiche serie di controllo per il contenimento dell'epidemia, con misure che hanno tenuto conto delle indicazioni degli scienziati sulle modalità di trasmissione del Covid-19».