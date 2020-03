«Medici padovani, aiutiamo il personale impegnato in ospedale»: l'accorato appello

L’Associazione Medici in Strada di Padova, in accordo con il Progetto “Città Sane” del Comune di Padova, rivolge un accorato e urgente appello a tutti i medici padovani affinché ciascuno si renda disponibile ad aiutare i colleghi impegnati a contrastare l’epidemia di Covid 19.

L'appello

Sostiene il presidente Carmelo Lo Bello: «Non essendo ancora chiaro l’evolversi della situazione e le esigenze dei prossimi giorni/settimane, è assolutamente necessario offrire il proprio contributo a chi oggi è in prima linea e forse al limite delle proprie forze. Riteniamo che il vostro aiuto in questo difficile momento sia indispensabile per alleviare, in qualche modo, l'aggravio di lavoro per il personale medico e al contempo garantire la continuità dell’assistenza». Si può contattare l’associazione tramite mail all’indirizzo mediciinstradapadova@gmail.com o inviare un messaggio al 3662590945.