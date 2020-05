La "Fase 2"? Per molti è già iniziata: preso d'assalto il mercato di Este

Partiamo da una premessa a dir poco doverosa, soprattutto alla luce di quanto accaduto un mese fa con la storia del mercato di piazza delle Erbe a Padova: non è assolutamente nostra intenzione fare polemica. Ci limitiamo semplicemente a documentare i fatti, lasciando a voi ogni commento in merito.

Este

La segnalazione arriva da un nostro lettore nel primo pomeriggio, correlata da due foto (scattate con uno smartphone, dettaglio da non trascurare) che mostrano la situazione al mercato di Este nella mattinata di oggi, sabato 2 maggio. Va subito sottolineata la nota positiva, ovvero che tutte - e ribadiamo tutte - le persone immortalate indossano dispositivi di protezione individuale. Nonché che l'area destinata alle bancarelle è (come da ordinanza regionale) transennata e con un solo varco di entrata e uscita. È anche vero, però, che le persone al suo interno sono tante, per non dire troppe, soprattutto alla luce dell'ormai noto "distanziamento sociale". Una "ressa" confermata anche da chi, al mercato, ci è andato da semplice cliente, sottolineando la diligenza delle persone in quanto a mascherine indossate, ma anche il problema dell'elevato rischio-assembramento.