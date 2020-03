La messa al tempo del Coronavirus? Si diffonde con gli altoparlanti: l'idea nella Bassa

C'è chi, come la Diocesi di Padova, si affida al proprio canale Youtube. E chi, invece, decide di rivolgersi ai propri fedeli in "stereofonia": succede nella Bassa Padovana.

Pozzonovo

Ad annunciarlo è Arianna Lazzarini, sindaco di Pozzonovo, che sul proprio profilo Facebook comunica: «Cari Concittadini, con piacere Don Pietro informa che da domenica prossima, alle ore 10, celebrerà la Santa Messa e sarà diffusa dagli altoparlanti del campanile. Non essendo quindi possibile la partecipazione diretta in chiesa, e fuori, in un momento particolare che ci vede tutti responsabili per contenere questa emergenza, Don Pietro vuole comunque essere vicino alla nostra Pozzonovo. Un modo diverso ma significativo di sentirsi comunità, per restare tutti insieme, uniti anche se lontani. Grazie per l’attenzione».