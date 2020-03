Coronavirus, Casellati: «Resistere oggi per ripartire domani con ancora più forza»

L'apertura dell'inaugurazione in streaming del 798esimo anno accademico dell'Università degli Studi di Padova è stata affidata a Maria Elisabetta Alberti Casellati, Presidente del Senato della Repubblica.

Questa una sintesi del suo messaggio, inviato da Palazzo Madama: «Saluto e ringrazio tutto il personale dell’Università e chi sta seguendo via Internet l'inaugurazione dell'Università degli Studi di Padova, la nostra Università. È una bella emozione poter essere con voi in questo momento. Le misure di contenimento chiamano a importanti sacrifici i cittadini, le imprese e le attività economiche comportando un forte richiamo al senso civico nell’interesse di tutti. L'inaugurazione del 798esimo anno accademico dell'Università degli Studi di Padova vuole essere un forte segnale di continuità, per ricordare che il sapere e la conoscenza non si possono e non si devono fermare mai, e anzi in momenti come questi sono importanti risorse a cui poterci affidare e sono il vaccino per vincere e guardare avanti. Dobbiamo resistere oggi per ripartire domani con ancora più forza e determinazione: questa è la sfida a cui siamo chiamati, capaci come siamo noi italiani di superare con coraggio ogni difficoltà. Il personale medico e sanitario sta dando esempi di eroicità quotidiana, e a loro va la mia profonda gratitudine. Viva l'Università degli Studi di Padova, e viva tutte le Università».