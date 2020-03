Coronavirus, quasi 6.000 negozi aperti tra Padova e provincia: i dati

Due negozi su tre con le serrande abbassate, sia in città che nei centri minori della provincia. Ma oltre 2mila punti vendita alimentari assicurano la borsa della spesa quotidiana alle famiglie padovane: s​ono in tutto ​5.914​ i ​punti vendita​ commerciali e dei servizi alla persona aperti nel Padovano, fra la città capoluogo e l’intera provincia, pari al 34,25% del totale dei negozi di vendita.

Negozi aperti

All’interno di questi negozi, che restano aperti in base al decreto del Governo anti-coronavirus (DPCM 11 marzo 2020), lavorano 16.357 addetti. Fra queste attività, ben 2.313​ riguardano il ​settore alimentare​, che assicura una copertura capillare sull'intero territorio provinciale grazie all’impegno quotidiano di 9.730 addetti. È questa la fotografia della situazione locale ad oggi, scattata da una elaborazione di Unioncamere e InfoCamere sui dati del Registro delle imprese delle Camere di Commercio. Dall’analisi emerge che nel settore delle farmacie e parafarmacie i negozi aperti in provincia di Padova sono ben ​616 ​per un totale di 1.893 dipendenti impegnati. Per quanto riguarda il totale regionale veneto dei negozi autorizzati all’apertura, il numero complessivo raggiunge le 73.002 unità con 90.325 dipendenti, mentre a livello Italia gli esercizi aperti sono in totale circa 500 mila con oltre 800 mila addetti. Entrando nel merito delle tipologie di vendita per quanto riguarda il comparto dei generi alimentari, in provincia di Padova sono aperti 11 ipermercati, 255 supermercati e 12 discount. Confrontando i dati delle sette province venete, Per il settore delle farmacie Padova è prima in Veneto per numero di esercizi aperti in questi giorni di emergenza, seguita da Venezia (590). Per il settore dei generi alimentari, invece, la provincia patavina si piazza al secondo posto dopo Venezia, che conta ben 2.896 negozi aperti.