Animali alla riscossa: nel Padovano una coppia di cigni nidifica a bordo strada

Di esseri umani, in tempi di Coronavirus, ne girano ancora pochi. E la natura si riappropria degli spazi liberi: una coppia di cigni ha scelto la banchina di una via di Loreggia per nidificare.

Cigni

A darne notizia è la Provincia di Padova, con il presidente Fabio Bui che dichiara: «Ringrazio il tempestivo intervento della polizia provinciale: il nido e i volatili andavano infatti messi in sicurezza senza spostarli per non compromettere la cova e la schiusa delle uova. È un bel messaggio di speranza perché, finita questa emergenza, tutti noi dovremo avere maggior rispetto per la natura e l’ambiente. Non ci sarà futuro per la specie umana se non ristabiliremo un equilibrio con l’ecosistema che ci circonda». La polizia provinciale rivolge ora un appello alla cittadinanza affinché sia garantita la massima tranquillità alla coppia di cigni in attesa del lieto evento

