Altre 220 assunzioni dopo le 1.087 già effettuate in tutto il Veneto: il nuovo bando di Azienda Zero

In data 4 maggio Azienda Zero è stata autorizzata ad emettere un nuovo bando: si tratta di tre avvisi per assunzioni a tempo determinato per 105 assistenti sanitari, 105 tecnici di laboratorio e 10 medici di malattie infettive, la cui scadenza è prevista il prossimo 13 maggio.

Assunzioni

Di seguito, invece, la tabella illustrativa delle assunzioni fatte dall’inizio dell’emergenza legata alla diffusione del Covid-19 per il potenziamento del servizio sanitario veneto.