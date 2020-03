“Si resta a casa di meno!”: il paradosso dell'ora legale ai tempi del Coronavirus

Nei suoi confronti c'è sempre stato un rapporto di amore e odio, perché era quella che regalava un'ora in più di luce “in cambio”, però, di una in meno di sonno. Lo farà anche questa volta, sia chiaro. Ma con una differenza: nessuno oserà lamentarsi. Anzi, sui social è già partita l'esultanza collettiva. Perché l'ora legale riuscirà ad “abbonarci” 60 minuti di quarantena.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ora legale

Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo le lancette verranno portate avanti di un'ora, e su Facebook spopola l'immagine esplicativa con tanto di aggiunta finale: “Si sta a casa un'ora in meno!”. In attesa di poter davvero godere al più presto - ma soprattutto all'aria aperta - di quell'ora di luce in più in arrivo.