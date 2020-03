Coronavirus, parcheggi sempre gratuiti per medici e infermieri: la decisione del Comune

Un’ordinanza del settore mobilità del Comune di Padova rende liberi e gratuiti a tutto il personale sanitario, medico e infermieristico, tutti i posti di parcheggio con linea blu, con disco orario e a pagamento, per tutto il tempo dell'emergenza sanitaria. Sarà sufficiente esporre il tagliando del personale sanitario per non incorrere nelle sanzioni.

Il commento

Dichiara il vicesindaco Arturo Lorenzoni: «È un piccolo gesto con cui la nostra Amministrazione vuole facilitare il lavoro di tutto il personale impegnato nella cura delle persone colpite dall'infezione. A loro va la nostra vicinanza, il nostro supporto e il nostro più grande ringraziamento. Ci teniamo a ribadire la nostra massima disponibilità a mettere in atto velocemente tutte le azioni che possono essere di supporto e aiuto in questa fase. Colgo l’occasione, anche questa volta, di ricordare a tutti i cittadini che il comportamento responsabile di ognuno di noi, in questo momento, può fare veramente la differenza e farci uscire da questa emergenza».