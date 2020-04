100 pass gratuiti per medici e infermieri: l'iniziativa di Mobike con Csv e Comune di Padova

Grazie a un accordo tra Amministrazione Comunale, Centro Servizi Volontariato e Mobike, l'azienda che gestisce il bike sharing a flusso libero in città, arrivano cento pass gratuiti di tre mesi che consentiranno al personale medico e agli infermieri dell'Ospedale e della Ulss 6 Euganea e ai volontari di "Per Padova noi ci siamo" di girare liberamente per tre mesi.

Arturo Lorenzoni

Afferma Arturo Lorenzoni, vicesindaco di Padova: «Fin dall'inizio dell'emergenza stiamo lavorando per dare a chi in questi momenti si sta mettendo a servizio della comunità la possibilità di muoversi in maniera agile ed efficace. Le biciclette condivise a flusso libero offrono in questo senso una grande opportunità per il personale medico e per i volontari che sono impegnati nell'assistere le persone più fragili. Ringrazio Mobike per la disponibilità e la sensibilità dimostrata».

Emanuele Alecci

Aggiunge Emanuele Alecci, presidente Csv: «La solidarietà che il nostro territorio sta dimostrando in queste settimane è straordinaria. Attraverso il progetto 'Per Padova noi ci siamo' abbiamo superato i 1.100 volontari disponibili, dei quali moltissimi giovani e studenti. Gran parte dei volontari è già stata attivata in base alle necessità e in ottica di prossimità, per ridurre al minimo gli spostamenti. In quest'ottica anche il supporto offerto da Mobike è fondamentale per agevolare i volontari nei loro tragitti brevi. Una volta di più questa è un'occasione per ribadire che la sinergia tra profit, no profit e amministrazione pubblica è l'unica strada per superare insieme le difficoltà e costruire comunità».

