Per provare ad "addolcire" la giornata: un mare di pasticcini in regalo per il personale ospedaliero

Una solidarietà sempre più sconfinata. Per i veri supereroi di questa emergenza: si allunga la lista dei "regali" in favore degli operatori sanitari dell'Ulss 6 Euganea, impegnati in prima linea nel contenimento del Coronavirus.

Pasticcini

Nella mattinata di lunedì 23 marzo è stata la volta dell’ospedale di Cittadella: al personale di tutti i reparti sono state infatti recapitate da una pasticceria locale ben 22 confezioni di pasticcini alla crema e pasticcini mignon. Commenta l'Ulss 6 Euganea: «Oltre che un di un graditissimo segno di riconoscenza, si tratta dell’ennesimo attestato di stima e incoraggiamento che, in forme e modalità diverse, non ci avete fatto mai mancare in queste settimane di duro lavoro».