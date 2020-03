«Pizza e birra offerta a fine turno»: l'iniziativa del locale padovano per il personale dell'ospedale

Perché anche gli angeli mangiano... pizza: arriva da un locale di Padova un'iniziativa riservata a medici e infermieri dell'ospedale di Padova.

La proposta

A lanciarla sulla propria pagina Facebook è il "Cocò - Restaurant & Pizza Gourmet", che scrive per mano di Andrea: «Ai ragazzi dell’Ospedale di Padova: se a fine servizio siete stanchi, stremati, finite il turno tardi e siete affamati allora fate un salto da noi... Vorremmo ringraziarvi personalmente offrendovi una pizza, una birra e un buon caffè anche da asporto! Non voglio pubblicità ma non saprei come contattarvi in privato. Vi aspetto». Una "proposta" che ha già fatto il pieno di like, aspettando di "riempire" le pance del personale ospedaliero.