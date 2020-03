I ristoratori del Ghetto regalano e portano il pranzo ai medici dell'Ospedale di Padova

«Molti mi chiedono perchè ci siamo messi in prima persona ad aiutare chi in questi giorni è in prima linea per l'emergenza, e io vi rispondo così: "Siamo onde dello stesso mare, foglie dello stesso albero, fiori dello stesso giardino"». Il pensiero è firmato "Arcobaleno", ovvero Xia Cuihong, titolare insieme al marito Paolo del ristorante cinese "Shanghai", in pieno centro a Padova. Ed è proprio lei a raccontare la lodevole iniziativa promossa coi "colleghi di rione".

L'iniziativa

I ristoratori del Ghetto di Padova, infatti, hanno deciso di preparare gratuitamente e consegnare ogni giorno a turno il pranzo per i medici impegnati all'Ospedale di Padova per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. E dopo l'hamburgeria "Hamerica's" oggi è toccato proprio al ristorante "Shanghai", con tanto di messaggio benaugurante: "Padova non si ferma, insieme ce la faremo!".

