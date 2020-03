Coronavirus: raccolti 150mila euro per l'acquisto di apparecchiature per l'ospedale di Cittadella

Sono circa 150mila euro i soldi che ad oggi sono stati donati grazie ad una raccolta che il Comune di Cittadella, in collaborazione con il Comune di Fontaniva, San Martino di Lupari e San Giorgio in Bosco, ha attivato per l'acquisto di apparecchiature mediche tra cui: monitor, ecografo polmonare e respiratori a domicilio.

La consegna appena possibile

Gli stessi sono già stati acquistati e verranno consegnati appena possibile. A curare l'acquisto e la successiva donazione, l'Ass.ne Altre Parole che da anni opera nel settore sociale e con le locali strutture sanitarie a sostegno dei pazienti oncologici.

La donazione continua

Un ringraziamento a tutti coloro che hanno effettuato una donazione contribuendo, in questo modo, a rendere ancora più efficiente e operativo l'ospedale cittadino, importante punto di riferimento per tutto il territorio dell'Alta Padovana. La raccolta fondi è ancora aperta. IT28 D 03069 62522 100000046003: questo l'Iban dove chi vorrà potrà effettuare una donazione inserendo come causale "Respiratore per l'Ospedale di Cittadella".

Ulteriori info qui.

