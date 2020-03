«Grazie di cuore a tutti gli operatori sanitari»: l'omaggio dell'Università di Padova

«Il Senato Accademico di Padova, nella certezza di interpretare il sentimento dell’intera comunità dell’Ateneo, desidera far giungere il proprio più sincero ringraziamento, la più profonda stima e la più forte solidarietà a tutti i docenti dell’area clinica, alle infermiere e agli infermieri, alle specializzande e agli specializzandi e a tutte le operatrici e agli operatori a qualunque titolo impegnati in prima linea, senza requie e con ogni sforzo, nella battaglia per fornire la massima assistenza e le migliori prestazioni sanitarie a tutti coloro che sono stati colpiti dal Covid-19». Così inizia il testo di ringraziamento con cui il Senato Accademico dell'Università di Padova ha cominciato la propria seduta, svoltasi in modalità telematica.

Il ringraziamento

Prosegue il testo: «A tutti questi operatori va il nostro costante e affettuoso pensiero, nella speranza che in una situazione così complessa possa essere loro di conforto e di sostegno la vicinanza di una intera comunità e la certezza che, pur non potendo essere materialmente presente al loro fianco, essa è in costante ascolto delle loro richieste e pronta ad intervenire, nei limiti delle proprie possibilità, per coadiuvare il loro lavoro. Il Senato Accademico desidera inoltre esprimere la propria gratitudine a tutto il personale dell’Ateneo per lo sforzo profuso per garantire, in questi giorni difficili, la continuità del proprio pubblico servizio nella ricerca, nella didattica e negli uffici, con un plauso particolare al personale tecnico e amministrativo che, con grande professionalità e in tempi brevissimi, ha adeguato a numeri imprevisti strumenti previdentemente già esistenti, consentendo così l’erogazione di una gigantesca mole di lezioni telematiche. In ore difficili per l’intera comunità nazionale, l’Ateneo di Padova continua e continuerà a compiere discretamente i propri doveri nei confronti della collettività, certo che questa sia la strada maestra per dare il proprio contributo al Paese e preparare l’avvento di stagioni migliori».