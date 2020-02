Attualità Monselice / Via Albere, 30

Coronavirus, riorganizzata in altre sedi l'attività dell'ospedale di Schiavonia

L'Ulss 6 Euganea, per far fronte all'emergenza Coronavirus, ha riorganizzato l'attività ambulatoriale degli Ospedali Riuniti Padova Sud di Schiavonia, dislocandola in altre sedi sempre dell'Ulss 6