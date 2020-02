Coronavirus, bus e tram sanificati più volte al giorno e dispenser con gel igienizzante sui mezzi

Riceviamo da Busitalia Veneto e pubblichiamo:

"In relazione alle iniziative di contenimento della diffusione del Coronavirus “COVID-19”, Busitalia Veneto informa la gentile clientela che fin dal 21 febbraio scorso è stata disposta la disinfezione quotidiana di tutto il parco autobus: veicoli urbani ed extraurbani. Le operazioni vengono svolte da personale specializzato, dotato di prodotti e strumenti idonei, in uso abitualmente presso le sedi ospedaliere. Per le 18 vetture tramviarie le operazioni di disinfezione vengono effettuate durante tutta la giornata, più volte al giorno, ed in orario notturno al termine del servizio. È stata avviata l’installazione, su tutti i veicoli, di dispenser con gel igienizzante a disposizione di tutti i clienti del servizio di trasporto pubblico. Tutto il personale di guida è stato dotato, oltre al pacchetto standard di medicazione già presente a bordo, di dispositivi supplementari di protezione. Le operazioni di sanificazione degli ambienti sono svolte anche presso tutte le sedi di Busitalia Veneto (biglietterie, uffici, ecc…)".