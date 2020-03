Mobike, sanificazione straordinaria della flotta di bici "padovane" condivise

In questo momento particolare legato al Coronavirus i cittadini stanno privilegiando sempre di più gli spostamenti in bike sharing rispetto ai mezzi pubblici. Per tale motivo l’azienda Movi by Mobike ha ulteriormente intensificato i riposizionamenti delle flotte in punti strategici delle città e sta effettuando una sanificazione straordinaria delle biciclette.

Sanificazione

La procedura, che viene eseguita normalmente nei magazzini, è stata estesa anche alle biciclette che si trovano in città. Parla Alessandro Felici, Ceo di Movi by Mobike, sottolineando: «Si stanno evidenziando alcuni tra i numerosi vantaggi del bike sharing quali spostamenti veloci e stare all’aria aperta. In un momento così particolare è doveroso da parte nostra garantire un servizio efficiente e una intensa collaborazione con i comuni in cui siamo presenti. Per dare la massima tranquillità ai nostri utenti, stiamo effettuando una igienizzazione straordinaria con un protocollo già precedentemente attuato. La sanificazione delle nostre biciclette è infatti una prassi che eseguiamo regolarmente nei nostri magazzini ma che stiamo estendendo anche alle flotte di biciclette che si trovano in strada».