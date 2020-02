Coronavirus, quarantena a Vo' tra dolci e social per le imprenditrici di Coldiretti Padova

«Solidarietà e vicinanza alle imprenditrici di Coldiretti di Vo’ Euganeo, rinchiuse nelle loro aziende». È il messaggio che Chiara Bortolas, presidente di Donne Impresa Veneto, invia alle colleghe costrette all’isolamento a causa del Coronavirus.

Vo'

Delle 277 aziende agricole sui Colli Euganei circa 90 sono Coldiretti. Si tratta per lo più di cantine con 600 ettari coltivati a vigneto, agriturismi, fattorie didattiche e qualche allevamento per un fatturato totale 30milioni di euro. In questo comune gli abitanti vivono blindati, tra la paura del contagio e le regole da rispettare. Gli agricoltori lavorano in campagna: c’è da potare, curare gli animali, preparare il terreno, ma è indubbio che la battuta d’arresto per le attività collaterali di accoglienza, ospitalità, ristorazione e degustazione, segneranno inevitabilmente il bilancio aziendale. Aggiunge Chiara Bortolas: «Grazie ai social riceviamo notizie che ci permettiamo di condividere per non abbandonarle: sono le nostre principesse imprigionate nei loro castelli, le vogliamo considerare così, in questo periodo di forza maggiore. Coraggio Marika, Cinzia, Catia e Barbara con mamma Mirella, Monica e Maria Grazia, Luana e Alessandra. E soprattutto Forza Vo’!».

Le "principesse"

Eccole, dunque, le "principesse":

Marika Zanuso su Facebook ha postato un dolce fatto in casa con i biscotti mentre il marito Sandro si occupa della vigna bio. Nel menù del loro agriturismo “San Nazario” c’è la proposta vegetariana perfettamente abbinata ai vini.

Cinzia, Catia e Barbara con mamma Mirella sono le donne dell’agriturismo Bacco e Arianna. Ognuna ha un suo ruolo in azienda, l’importante è trovarsi intorno al focolare domestico con tutta la famiglia.

Monica Toniolo ha lasciato l’agenzia viaggi per fare la cuoca contadina nell’agriturismo “Ai Colli”. È mamma di Maria Luce che non può andare a trovare la nonna Maria Grazia perché c’è il cordone militare.

Luana Carmignotto è l’artista dell’agriturismo “L’Alveare”, una giovane food designer che prepara piatti buoni da mangiare e belli da vedere.

Alessandra Martini e la sorella Elisabetta: una cucina e l’altra impiatta. Il duo vincente, la nuova generazione dell’agriturismo “La Roccia”.