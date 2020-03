Coronavirus: tutta la speranza e la forza in un biglietto lasciato in albergo a Padova

Uno smile sorridente e poche parole impresse in un foglio di carte a righe, tanto è bastato per rincuorare e dare speranza. Restano aperti, per dare un servizio, gli alberghi che non sono stati chiusi per decreto ma, di fatto, sono chiusi per assenza di clientela.

Il bigliettino

Ebbene, una storia piccola, ma significativa, arriva da Alessandro Salmaso, consigliere di Padova Hotels Federalberghi Ascom e titolare dell’Hotel Al Cason di via Fra’ Paolo Sarpi a Padova (a due passi dalla stazione ferroviaria) che ieri notte ha venduto una camera (una sola per tutto l’albergo) ad un signore di Rovigo che lavora a Venezia e che non aveva potuto fare rientro a casa per la soppressione del treno. «Questa mattina – spiega Salmaso – nel riordinare la stanza, abbiamo trovato un bigliettino con su scritto: “Grazie! Buona giornata! Coraggio! Ne usciremo presto! Un saluto! Francesco” e una faccina sorridente. Se abbiamo ancora la forza per poter continuare lo dobbiamo a queste persone!»