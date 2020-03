I produttori fanno squadra contro il Covid-19: alimenti freschi e del territorio arrivano a casa

Il modo semplice per acquistare prodotti del territorio per chi vive a Padova e dintorni c’è. In un periodo come questo è importante tutelare la propria salute e quella degli altri restando il più possibile a casa, ma questo non vuol certo dire rinunciare a mangiare sano aiutando l’economia locale. Potrebbero sembrare solo sogni irrealizzabili, ma ad oggi tutto questo è possibile. Come? Basta collegarsi al sito https://frescoelocale.it/ e Soplaya ha creato una rete di produttori con la volontà di far “squadra” per affrontare con più serenità questo difficile momento causato dal Covid-19.

La consegna e gli ordini

Una volta ordinato ciò che si vuole (basta cliccare qui), il pagamento può essere fatto in contanti. MangioQuiSi si occuperà della consegna a domicilio nei comuni Padovani di

Padova;

Saonara;

Noventa Padovana;

Vigonza;

Cadoneghe;

Vigodarzere;

Limena;

Rubano;

Mestrino;

Selvazzano;

Abano Terme;

Montegrotto;

Albignasego;

Ponte San Nicolò;

Maserà;

VillaFranca Padovana;

Borgoricco;

Campodarsego;

Villanova;

Piazzola sul Brenta;

Curtarolo;

San Giorgio delle Pertiche;

Piove di Sacco;

Sant'Angelo di Piove di Sacco;

Fossò;

Vigonovo;

Stra;

Camponogara;

Fiesso D'artico.

La connessione tra gli adetti ai lavori

Soplaya è lo strumento informatico e logistico che crea una connessione diretta tra produttori e ristoranti, alberghi, bar, gastronomie, scuole e agriturismi: «Consegniamo ogni giorno centinaia di buonissimi ingredienti freschi, genuini e stagionali, dalla frutta ai formaggi, dalla carne alla verdura» ci conferma Marco Roverato di Soplaya. «La missione di è da sempre quella di far conoscere le eccellenze enogastronomiche del territorio, valorizzare la freschezza e genuinità dei prodotti della nostra terra, aiutare i produttori locali e valorizzarne il lavoro».