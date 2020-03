Coronavirus, Cia Padova lancia la "spesa online e al telefono"

Al via la “spesa online e al telefono” ai mercatini agricoli organizzati in provincia da Cia Padova: si tratta di una nuova iniziativa, a cura della Confederazioni Italiana agricoltori, al fine di evitare assembramenti nell’attuale periodo di emergenza sanitaria.

L'iniziativa

Da giovedì 12 marzo basterà telefonare al numero 049 8070011 o mandare una mail a ciapadova@ciapadova.it per ordinare i vari prodotti ortofrutticoli di stagione, con il marchio d’eccellenza (supergarantiti e controllati). Dopodiché il consumatore potrà ritirare la busta della spesa negli appositi punti dei mercatini contadini padovani (è possibile muoversi all’interno del Comune di residenza per approvvigionamenti alimentari). Tutti sono attivi dalla 8.30 alle 12.30: il martedì in piazza della Repubblica a Cadoneghe; mercoledì al Ponte Tadi, Riviera Mussato, a Padova, e in piazza Ruzante a Rio di Ponte San Nicolò. Giovedì in piazzale San Salvatore a Camin, venerdì in piazza Castello a Camposampiero, sabato in piazzale Cuoco alla Guizza. Se il richiedente risiede nelle vicinanze del mercato stesso, gli imprenditori agricoli sono disponibili a portare la spesa direttamente a domicilio, senza alcun costo aggiuntivo.

I commenti

Marco Zambon è il presidente dell’associazione "Dalla Terra alla tavola": «I servizi essenziali, su tutti la vendita dei generi alimentari, non si devono fermare. Abbiamo predisposto tale servizio per ottemperare alle indicazioni del Governo in tema di contenimento del coronovirus. I clienti arrivano al punto di distribuzione, previo contatto telefonico o telematico con Cia Padova, pagano e ritirano la spesa. Un’operazione che richiede un paio di minuti». Sarà comunque possibile continuare ad andare a fare la spesa ai mercatini agricoli di persona, mantenendo però la distanza di sicurezza di almeno un metro fra un utente e l’altro durante l’attesa. Osserva Cristiana Scarabello, presidente della zona Padova di Cia e titolare di un’azienda agricola a Maserà, insieme alla famiglia: «Registriamo un calo del 20% ai mercati contadini. “Il trend delle vendite è negativo, c’è molta meno gente in giro rispetto solo a una decina di giorni fa. Attualmente stiamo proponendo prodotti di stagione tra i quali tarassaco, rosole, carletti, bruscandoli, radicchio tardivo e l’asparago precoce». Conclude Maurizio Antonini, direttore di Cia Padova: «Occorre un piano straordinario a beneficio delle imprese che hanno subito e subiranno danni sia nella produzione che nella vendita delle eccellenze. La Regione Veneto venga coinvolta nella gestione e nell’erogazione di specifici finanziamenti».